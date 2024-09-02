Арбитр Федотов объяснил, почему судья засчитал гол «Краснодара» после падения Лантратова

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 7-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (0:3). В качестве главного арбитра встречи выступал Владислав Безбородов

«На пятой минуте Безбородов правильно засчитал гол в ворота «Локомотива». 75% арбитров свистнули бы фол. Но никакого нарушения здесь нет. Лантратов сам ошибся на выходе, а Кордоба просто стоял на двух ногах. Это не площадь ворот, где будут свистеть любой контакт, а штрафная»,— сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. «Краснодар» занимает второе место. Подопечные Мурада Мусаева также имеют в своём активе 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков.