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Арбитр Федотов объяснил, почему судья засчитал гол «Краснодара» после падения Лантратова

Арбитр Федотов объяснил, почему судья засчитал гол «Краснодара» после падения Лантратова
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 7-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (0:3). В качестве главного арбитра встречи выступал Владислав Безбородов

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«На пятой минуте Безбородов правильно засчитал гол в ворота «Локомотива». 75% арбитров свистнули бы фол. Но никакого нарушения здесь нет. Лантратов сам ошибся на выходе, а Кордоба просто стоял на двух ногах. Это не площадь ворот, где будут свистеть любой контакт, а штрафная»,— сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. «Краснодар» занимает второе место. Подопечные Мурада Мусаева также имеют в своём активе 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков.

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«75% арбитров свистнули бы фол на Лантратове. Но его нет». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ
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