Арбитр Федотов: назначение Карасёва на матч «Спартака» было ошибкой

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу судьи Сергея Карасёва в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и казанским «Рубином», отметив ошибки арбитра в нескольких ключевых эпизодах встречи. Матч состоялся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 1:0.

«Не знаю, что происходит с Карасёвым, но что-то происходит однозначно. На восьмой минуте, я считаю, Карасёв должен был назначать 11-метровый в ворота «Спартака». При этом он зафиксировал нарушение. То есть увидел незаконные действия со стороны игрока «Рубина» Зотова. Я бы ещё понял, если бы Карасёв продолжил игру. Получилось бы, что для него это игровой эпизод — вопросов нет. Но вместо этого Карасёв зафиксировал фол на Медине. Сразу надо обозначить, что это не момент для вмешательства VAR. Проще всего было бы продолжить игру, но раз арбитр фиксирует фол, то правила нарушал Медина, а никак не Зотов. Нога Зотова стояла на газоне, и Медина по ней попал. Для меня это фол по неосторожности и 11-метровый.

На 62-й минуте Карасёв верно показал вторую жёлтую Зобнину. Простой момент, вопросов нет. На 71-й минуте не назначил самостоятельно пенальти в ворота «Рубина» за игру рукой. Опять же, простой и открытый эпизод. И это та же точка в штрафной, где фолил Медина. То есть у Карасёва проблемы с обратной диагональю. Он не понимает или перестал понимать, где занимать позицию в таких ситуациях. Поэтому и пропускает нарушения. Вдобавок Карасёв подавлен психологически. Сейчас перерыв на две недели — наверное, попытается восстановиться. Думаю, назначение на эту игру было ошибкой. Мы ещё после матча «Динамо» говорили, что он не в лучшей форме», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.