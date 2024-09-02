Кордоба: критиковать нас со Сперцяном после всего, что мы сделали, неуместно

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился эмоциями после победы его команды над московским «Локомотивом» (3:0) в матче 7-го тура РПЛ, в котором он отметился голом.

«Мне кажется, это была совместная работа тренерского штаба, семьи и игроков. Я действительно очень рад, что смог помочь команде, и сейчас только с позитивным настроем уезжаю в сборную.

Особенное совместное празднование голов со Сперцяном? Да, мы говорили о своём. В последних играх, на мой взгляд, нас сильно критиковали. Это часть футбольной жизни, однако критиковать нас после всего, что мы сделали, было бы неуместно. Тем не менее мы относимся к этому с уважением.

Во время празднования показалось, что я провёл какой-то обряд и стряхнул что-то с ног? У меня никогда не было такого продолжительного периода без голов. В Южной Америке, когда мы забиваем после длительной безголевой серии, мы делаем жест, как бы стряхивая соль, и сегодня она наконец сошла», — сказал Кордоба в интервью пресс-службе «быков».

После семи туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.