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Арбитр Федотов оценил два пенальти в матче «Оренбург» — «Динамо»

Арбитр Федотов оценил два пенальти в матче «Оренбург» — «Динамо»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал два назначенных пенальти в матче 7-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Динамо», который закончился со счётом 2:2. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Кирилл Левников.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Сахархизан – 20'     1:1 Перес – 64'     1:2 Маухуб – 72'     2:2 Перес – 90+5'    

«Очень хорошая работа Левникова, даже несмотря на сниженную оценку. После перерыва на сборные арбитры будут оцениваться иначе. По европейским рекомендациям, если нет непоказанной жёлтой за грубое нарушение, то остальные пропуски не учитываются. Соответственно, арбитра будут оценивать по тому, как он ведёт игру и как к нему относятся футболисты.

На 15-й минуте Левников не показал жёлтую футболисту «Оренбурга» за неуважение к игре. На 48-й — то же самое, но уже с игроком «Динамо». И здесь плюс Левникову, потому что он трактовал моменты одинаково в сторону обеих команд.

На 61-й минуте Левников правильно самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» за игру рукой. На 71-й также самостоятельно и верно дал пенальти и показал жёлтую за игру рукой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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