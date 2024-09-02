«Сколько таких футболистов было? Забивают — и пропадают». Веденеев — о дебюте Гонду

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал дебютный матч новичка сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Нападающий отметился дублем в игре 7-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

«Я боюсь что-то говорить по одной игре, но факт в том, что даже при высоком росте он неплохо играет ногами. Намного лучше Соболева! Он с виду какой-то хрупкий. То, что реализовал два момента в матче с «Пари НН» — это хорошо. Но вспомним Изидора — как он пришёл и сразу забил «Рубину», как пришёл Сергеев и тоже стал выходить и забивать. И сколько таких футболистов было? Забивают — и пропадают», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт»

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс», свой предыдущий клуб, 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков.