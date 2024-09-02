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Арбитр Федотов оценил удаление Кордобы в матче «Локомотив» — «Краснодар»

Арбитр Федотов оценил удаление Кордобы в матче «Локомотив» — «Краснодар»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром», отметив решение арбитра Владислава Безбородова в данном эпизоде. «Краснодар» одержал победу в матче со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«На 88-й минуте Безбородов правильно показал вторую жёлтую Кордобе за грубую игру. Абсолютно верное решение. Единственное: он не сразу её показал, потому что игрок «Локо» бил по воротам. По правилам, игру надо было останавливать сразу. Но из-за удара Безбородов решил подождать. Нормально», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ. «Краснодар» занимает второе место. Обе команды набрали по 15 очков.

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