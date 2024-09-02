Арбитр Федотов оценил удаление Кордобы в матче «Локомотив» — «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром», отметив решение арбитра Владислава Безбородова в данном эпизоде. «Краснодар» одержал победу в матче со счётом 3:0.

«На 88-й минуте Безбородов правильно показал вторую жёлтую Кордобе за грубую игру. Абсолютно верное решение. Единственное: он не сразу её показал, потому что игрок «Локо» бил по воротам. По правилам, игру надо было останавливать сразу. Но из-за удара Безбородов решил подождать. Нормально», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ. «Краснодар» занимает второе место. Обе команды набрали по 15 очков.