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«Очень интересно, что придумает Семак». Стрепетов — о конкуренции в атаке «Зенита»

«Очень интересно, что придумает Семак». Стрепетов — о конкуренции в атаке «Зенита»
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что главному тренеру санкт-петербургского клуба Сергею Семаку предстоит придумать оптимальное сочетание игроков в атаке сине-бело-голубых.

«Интересно, как Семак видит Глушенкова и Гонду вместе на поле. Есть же ещё и Кассьерра, есть Соболев. Но если Глушенков и Лусиано оба выйдут в стартовом составе, интересно, по какой схеме будет играть «Зенит». Многие сейчас говорят, что аргентинец — конкурент Кассьерры, но пока трудно сказать, играет ли он на острие. Так что, повторюсь, очень интересно, что придумает Сергей Семак», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Гонду дебютировал в матче 7-го тура чемпионата России с «Пари НН» (3:0) и оформил дубль. Трансферная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 17 очков.

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