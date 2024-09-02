Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций с Хорватией и Шотландией

Суперзвезда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил вызов в национальную команду своей страны на предстоящие матчи Лиги наций со сборными Хорватии и Шотландии, которые пройдут 5 и 8 сентября соответственно.

Фамилия 39-летнего футболиста фигурировала в списке из 25 игроков, вызванных главным тренером Роберто Мартинесом.

Фото: Португальская футбольная федерация

В 2015 году Роналду был признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Вместе с национальной командой он стал чемпионом Европы в 2016 году.

Напомним, Криштиану перешёл в «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» по ходу сезона-2022/2023. В первых двух турах нового сезона чемпионата Саудовской Аравии португалец забил два мяча и сделал результативную передачу.