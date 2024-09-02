Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С этим поколением судей что-то не так». Игорь Федотов — о работе арбитра Сафьяна

«С этим поколением судей что-то не так». Игорь Федотов — о работе арбитра Сафьяна
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Романа Сафьяна в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и тольяттинским «Акроном», который завершился вничью (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

«Нормальная работа Сафьяна. На 63-й минуте правильно продолжил игру, VAR проверил на возможную игру рукой у футболиста «Акрона». Нормальная позиция, но повторы — просто катастрофа. Как там вообще можно что-то увидеть, я не понимаю.

На 90+2-й минуте надо было показывать жёлтую футболисту «Ахмата» за демонстративное несогласие с решением арбитра. За такое надо наказывать. Общее впечатление — хорошее, и даже непоказ жёлтой его не смазывает. Но бояться никого не нужно, надо просто показывать карточку. Тем более Сафьян практически не работает в РПЛ и в Первой лиге, а просто ездит резервным. Если дают шанс, надо им пользоваться на 1000%. А у нас молодые судьи — какие-то пофигисты. Что-то с нынешним поколением не так», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«75% арбитров свистнули бы фол на Лантратове. Но его нет». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ
Эксклюзив
«75% арбитров свистнули бы фол на Лантратове. Но его нет». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android