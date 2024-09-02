Российский нападающий близок к переходу в датский «Копенгаген» — Tipsbladets

Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха близок к переходу в датский «Копенгаген». Об этом сообщает Tipsbladets.

По информации источника, сумма трансфера может составить в районе € 2-2,5 млн.

Онугха был включён в расширенный состав сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начался 1 сентября, однако позднее не вошёл в окончательный список игроков.

Онугха выступает в составе датского «Вайле» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.