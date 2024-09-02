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Форвард «Ростова» Голенков: слухи о переходе в ЦСКА? Ничего об этом не знаю

Форвард «Ростова» Голенков: слухи о переходе в ЦСКА? Ничего об этом не знаю
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал слухи о возможном переходе в ЦСКА и поделился мыслями об игре против воронежского «Факела». Матч завершился победой жёлто-синих — 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Комличенко – 23'     2:0 Осипенко – 45'     2:1 Ильин – 68'     3:1 Роналдо – 72'     4:1 Голенков – 84'    

«Настрой на «Факел» был обычный, как и всегда. Понимал, что счёт скользкий, когда выходил на поле. Сегодня у меня впервые в карьере случилась отмена забитого мяча — говорят, что плечом попал в офсайд, но я сам пока эпизод не пересматривал.

Слухи о переходе в ЦСКА? Я ничего об этом не знаю, руководство по этому поводу мне ничего не говорило. Повторюсь, что моей целью сейчас является забивать в каждом матче за «Ростов», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, в матче с «Факелом» на 79-й минуте матча Голенков забил гол, который был отменён из-за офсайда. Однако спустя пять минут нападающий снова отличился и установил окончательный счёт в матче — 4:1 в пользу «Ростова».

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