Форвард «Ростова» Голенков: слухи о переходе в ЦСКА? Ничего об этом не знаю

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал слухи о возможном переходе в ЦСКА и поделился мыслями об игре против воронежского «Факела». Матч завершился победой жёлто-синих — 4:1.

«Настрой на «Факел» был обычный, как и всегда. Понимал, что счёт скользкий, когда выходил на поле. Сегодня у меня впервые в карьере случилась отмена забитого мяча — говорят, что плечом попал в офсайд, но я сам пока эпизод не пересматривал.

Слухи о переходе в ЦСКА? Я ничего об этом не знаю, руководство по этому поводу мне ничего не говорило. Повторюсь, что моей целью сейчас является забивать в каждом матче за «Ростов», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, в матче с «Факелом» на 79-й минуте матча Голенков забил гол, который был отменён из-за офсайда. Однако спустя пять минут нападающий снова отличился и установил окончательный счёт в матче — 4:1 в пользу «Ростова».