Валентин Пальцев: у нас есть проблема VAR. Даже с ним судьи ошибаются

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев заявил, что считает систему VAR бессмысленной в российском футболе.

«Мне кажется, у нас есть проблема VAR. Не будь VAR, не было бы некоторых пенальти. Игра была бы совсем другой. Я не только про наши матчи говорю, а про все. Люди даже с VAR не могут увидеть, как Сперцян прямой ногой бьёт Рошу, который потом едет зашивать ногу. Как по мне – это чистая красная карточка.

Много разных видений у судей. Я не очень хочу их критиковать, потому что всё равно результат зависит от команд, которые играют. Но даже с VAR наши арбитры ошибаются. Поэтому я не вижу особого смысла в VAR», — приводит слова Пальцева Metaratings.

Напомним, ранее «Динамо» из Махачкалы опубликовало открытое письмо в адрес РФС, в котором раскритиковало уровень судейства в чемпионате России.