Дмитрий Черышев: «Ростов» ведёт себя на поле так же, как это делал Карпин

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев не считает «Ростов» Валерия Карпина претендентом на медали в РПЛ.

«Ростов» – злая и противная команда, умеющая играть в агрессивный футбол. В моём понимании «Ростов» – строгий середнячок.

«Ростов» ведёт себя на поле так же, как это делал Карпин? Да, можно так сказать. Валера пропагандирует такой стиль, а ребята выходят и с первых минут реально бьются до конца. Карпин старается ставить интересный футбол, но сейчас все команды очень хорошо готовы тактически. Агрессия в исполнении «Ростова» присутствует, но иногда не хватает класса и уровня игроков, поэтому команда не борется за медали», — приводит слова Черышева Metaratings.

После семи туров сезона РПЛ-2024/2025 «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.