«Я почувствовал какой-то сумасшедший аромат». Аргентинский футболист — о встрече с Месси

Защитник «Индепендьенте» и сборной Аргентины Марко Пеллегрино в шутливой форме отреагировал на встречу c соотечественником и нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Я почувствовал какой-то сумасшедший аромат, я не знаю, что это было, кто знает, сколько он стоил», — приводит слова Пеллегрино ESPN Argentina.

До американского клуба Месси выступал за «Барселону», а также за «ПСЖ». Всего на клубном уровне он провёл 904 матча, в которых отметился 735 голами и 355 результативными передачами. В составе этих клубов Лионель Месси становился победителем как национальных турниров, так и международных. Также Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч».

Контрактное соглашение 37-летнего футболиста с американским клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент, по данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость аргентинца оценивается в € 30 млн.