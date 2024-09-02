Дмитрий Черышев назвал команду РПЛ, которую ему жалко

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением о московском ЦСКА.

«Мне жалко, что сегодня происходит с ЦСКА. Команда всегда боролась за чемпионство и всегда была в верхней части турнирной таблицы. Не по себе смотреть на ЦСКА в середине таблицы, ведь у ЦСКА есть потенциал и хороший болельщик, но чего-то команде постоянно не хватает. Но всё равно придёт время, ЦСКА покажет зубы и будет бороться за чемпионство», — приводит слова Черышева Metaratings.

ЦСКА перед стартом текущего сезона возглавил сербский тренер Марко Николич. Команда на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.