Пальцев назвал клубы РПЛ, к которым наиболее благосклонно расположены судьи

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев считает, что проблема некачественного судейства тормозит развитие российского футбола.

«У меня много знакомых среди судей. Я никогда не думал о них ничего плохого, просто каждый судья трактует правила по-разному. Мы играли с «Пари НН», Тихий сыграл рукой в своей штрафной, но судья не поставил пенальти. А в моём моменте в матче с «Динамо» судья поставил 11-метровый. Хотя я просто выставлял руку, чтобы почувствовать соперника, потому что я его не видел. Он мне с сантиметра пробил в руку, а арбитр поставил пенальти. В матче с «Рубином» Шумахов подпрыгнул, мяч тоже попал ему в руку с такого же расстояния, что и Тихому, но судья поставил пенальти.

Я понимаю, что судьи более предпочтительно относятся к командам вроде «Спартака», «Динамо» и «Краснодара» с опытными игроками в составе. Футболисты этих команд понимают, что любой стык или спорный момент может трактоваться в их пользу. Если бы судьи трактовали все моменты одинаково, у нас был бы другой футбол», — приводит слова Пальцева Metaratings.

Напомним, ранее «Динамо» из Махачкалы опубликовало открытое письмо в адрес РФС, в котором раскритиковало уровень судейства в чемпионате России.