Глава Федерации футбола Италии: Спаллетти был лучшим тренером на рынке

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина выразил полную поддержку главному тренеру национальной команды Лучано Спаллетти. Функционер рассказал о планах команды и прокомментировал недавние неудачи на Евро-2024.

«Мы начинаем важный турнир. Нам необходимо осознавать, что Италия должна быть в числе сеяных команд на чемпионате мира, и Лига наций — это первый этап двухлетнего пути.

Оценивать качество работы тренера на основе краткосрочных результатов — стратегическая ошибка. Когда мы выбирали Спаллетти, он был лучшим тренером на рынке. Я бы дал ему абсолютное доверие, учитывая то, как он работает. Ему нужно предоставить необходимое время для достижения результатов.

Мы признали и проанализировали ошибки. Нужно улучшаться всем вместе, быть по-настоящему командой и восстановить доверие внутри коллектива и с болельщиками», — приводит слова Гравины Sky Sport Italia.

Напомним, Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года. Под его руководством итальянцы пробились на Евро-2024. На турнире команда стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B. В матче 1/8 финала Евро-2024 итальянцы уступили сборной Швейцарии (0:2) и покинули турнир.