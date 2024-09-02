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«Локомотив» отдал Митая «Аль-Иттихаду» в аренду с правом выкупа — Ди Марцио

«Локомотив» отдал Митая «Аль-Иттихаду» в аренду с правом выкупа — Ди Марцио
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Защитник московского «Локомотива» Марио Митай отдан в аренду с правом выкупа саудовскому «Аль-Иттихаду».

Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио, это платная аренда за €1,2 млн. Зарплата игрока составит € 3 млн за сезон.

В нынешнем сезоне 21-летний албанец провёл один матч за железнодорожников в РПЛ, в котором отметился голевой передачей. Также на его счету три игры и результативный пас в рамках Кубка России.

Напомним, на прошедшем минувшим летом чемпионате Европы — 2024 защитник принял участие во всех трёх матчах группового этапа, в которых не отметился результативными действиями. По итогам этого соревнования сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место в группе В.

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