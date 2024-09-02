Тимур Сулейманов рассказал, что ему не понравилось в поведении игроков «Краснодара»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов раскритиковал поведение игроков «Краснодара» в очном матче 7-го тура РПЛ, который закончился победой «быков» со счётом 3:0.

«Плохое случается. При счёте 0:3 гости держали мяч, тянули время. Это не дело. Не считаю это нормальным. Хотел бы попросить «Краснодар» больше так не делать», — приводит слова Сулейманова «Евро-Футбол.Ру».

На пятой минуте забил нападающий «Краснодара» Виктор Са. На 32-й минуте счёт сравнял защитник «Локомотива» Евгений Морозов после розыгрыша углового, однако гол был отменён после просмотра VAR. На 45+3-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На 64-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

«Краснодар» после этой победы набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.