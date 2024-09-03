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Мбаппе прокомментировал своё скромное поведение в «Реале»

Мбаппе прокомментировал своё скромное поведение в «Реале»
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Звёздный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своём скромном поведении с момента перехода в «Королевский клуб».

«Я веду себя естественно. Скромность ли это? Не знаю, со стороны это виднее. Я пришёл с намерением помочь команде, чтобы хорошо проводить время за пределами поля со своими товарищами по команде, в клубе, со всеми. С Винисиусом, как и с остальными. Я пытаюсь ближе познакомиться с моими партнёрами по команде. У нас здесь невероятный коллектив, великие игроки — все это знают, но прежде всего это великие люди. В такую команду легко переходить. Но всё станет ещё лучше, как с Вини, так и с другими игроками. Тактически, технически мы будем двигаться вперёд. И если нам удастся всё соединить, то у нас обязательно будет отличный сезон», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, в последнем матче с «Бетисом» (2:0) 25-летний нападающий оформил дубль.

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