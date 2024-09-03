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Игрок «Баварии» Йозуа Киммих стал новым капитаном сборной Германии — Eurosport

Игрок «Баварии» Йозуа Киммих стал новым капитаном сборной Германии — Eurosport
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих назначен новым капитаном сборной Германии по футболу. Главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсман объявил о своём решении в понедельник, 2 сентября, на базе в Херцогенаурахе.

«Йозуа был одним из трёх капитанов на чемпионате Европы, поэтому логично, что он был и остаётся кандидатом номер один на замену Илкаю Гюндогану.

Он пример для всей группы, всегда выкладывается на полную, всегда хочет тренироваться, иногда даже слишком много, всегда идёт вперёд. На Евро он установил новый стандарт игры на позиции правого защитника», — приводит слова Нагельсмана Eurosport.

29-летний Киммих впервые выведет команду с капитанской повязкой 7 сентября в матче Лиги наций с Венгрией в Дюссельдорфе. Ранее он уже исполнял обязанности капитана в качестве помощника.

Заместителями Киммиха станут Антонио Рюдигер и Кай Хаверц. Кроме того, в новый совет команды вошли Жонатан Та, Паскаль Грос, Никлас Фюллькруг и Марк-Андре тер Штеген.

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