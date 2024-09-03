Игрок «Химок» Филин назвал самый громкий и медийный трансфер лета в РПЛ, по его мнению

Защитник «Химок» Александр Филин считает самым громким и самым медийным трансфером лета переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Было интересно, как закончится трансферная сага Александра Соболева и «Зенита». Это самый громкий и самый медийный трансфер лета.

— Впишется Соболев в игру «Зенита»?

— Нужно посмотреть. Хочу снова сыграть против «Зенита» и теперь уже Соболева. Тогда увидим, насколько он вписался, — приводит слова Филина «РБ Спорт».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.