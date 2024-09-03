Анатолий Бышовец оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал игру «Спартака» под руководством Деяна Станковича на старте текущего сезона РПЛ.

«Пока можно говорить только о прошедших семи турах — первом отрезке чемпионата. «Спартак» симпатичен. Станковичу удалось создать правильную атмосферу в команде, объединить игроков своей идеей. Отсюда такие результаты, такой настрой, такая самоотдача. Его человеческие качества подкупают. Ну и, конечно, сказывается его профессиональный уровень», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» перед стартом текущего сезона возглавил сербский тренер Деян Станкович. Команда на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.