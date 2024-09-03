Крис Смоллинг стал игроком саудовской «Аль-Фейхи» — Романо

34-летний центральный защитник Крис Смоллинг покинул «Рому» и перешёл в саудовский клуб «Аль-Фейха». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее была информация о том, что контракт с английским футболистом будет заключён до 2026 года.

«Аль-Фейха» после двух туров чемпионата Саудовской Аравии занимает предпоследнее, 17-е место.

Защитник выступал в составе «Ромы» с 2019 года. За этот период он принял участие в 155 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.