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«ПСЖ» объявил о переходе Данилу Перейры в «Аль-Иттихад»

«ПСЖ» объявил о переходе Данилу Перейры в «Аль-Иттихад»
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Португальский полузащитник Данилу Перейра покинул «ПСЖ» и продолжит карьеру в Саудовской Аравии. 32-летний футболист подписал контракт с клубом «Аль-Иттихад Джидда», сообщает официальный сайт парижан.

Согласно порталу Transfermarkt, саудовскому клубу полузащитник обошёлся в € 5 млн.

Перейра выступал за «ПСЖ» с 2020 года. За четыре сезона в составе французского клуба португалец провёл 157 матчей, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Вместе с парижанами Данилу трижды выиграл чемпионат Франции, дважды — Кубок страны и трижды — Суперкубок.

До перехода в «ПСЖ» Перейра пять лет играл за «Порту», в составе которого дважды становился чемпионом Португалии. На счету полузащитника 74 матча за сборную Португалии, в составе которой он выиграл чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций УЕФА в 2019 году.

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