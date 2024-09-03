Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» отдал в аренду Роберта Ренана до конца сезона саудовскому «Аль-Шабабу»

«Зенит» отдал в аренду Роберта Ренана до конца сезона саудовскому «Аль-Шабабу»
Комментарии

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан, выступавший на правах аренды за «Интернасьонал», продолжит карьеру в саудовском «Аль-Шабабе» также на правах аренды, сообщает пресс-служба чемпионов России.

Футболист выступал за команду из Порту-Алегри с января 2024 года. В составе бразильского клуба Роберт Ренан провёл 26 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Интернасьонал» отстранил защитника из-за желания сменить клуб в это трансферное окно.

Напомним, в сезоне-2022/2023 бразилец в составе «Зенита» стал чемпионом России. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 9 млн, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.

Материалы по теме
«Интернасьонал» отстранил Ренана, принадлежащего «Зениту», из-за желания игрока уйти — GE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android