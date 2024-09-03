«Спартак» поздравил Черчесова с 61-летием

Пресс-служба московского «Спартака» в официальном телеграм-канале опубликовала поздравление бывшему вратарю и главному тренеру красно-белых и сборной России Станиславу Черчесову, которому вчера, 2 сентября, исполнился 61 год.

«Бывший вратарь «Спартака» с 200 матчами за клуб, дважды чемпион СССР и дважды чемпион России.

В 2007 году красно-белые завоевали под его руководством серебряные медали чемпионата России.

Поздравляем Станислава Саламовича с днём рождения, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в тренерской карьере!» — сказано в поздравлении.

Напомним, Черчесов тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год. Под его руководством в 2018 году сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. В данный момент он возглавляет сборную Казахстана.