«Копенгаген» объявил о переходе российского форварда Онугхи из «Вайле»

«Копенгаген» объявил о переходе российского нападающего нигерийского происхождения Германа Онугхи из «Вайле».

Как сообщает пресс-служба «Копенгагена», форвард заключил с новой командой соглашение сроком на два года. Отметим, что по итогам минувшего сезона футболист стал лучшим бомбардиром в Суперлиге Дании, забив 15 мячей в 31 матче.

Онугха выступал в составе датского «Вайле» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.

В России Герман Онугха выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».

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