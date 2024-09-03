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В «Галатасарае» сообщили о начале переговоров по переходу Осимхена из «Наполи»

«Галатасарай» сообщил о начале переговоров по переходу нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

«Начались официальные переговоры с футболистом и его клубом «Наполи» относительно временного трансфера профессионального футболиста Виктора Джеймса Осимхена», — говорится в сообщении на официальном сайте «Галатасарая».

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» приняло решение исключить нападающего Виктора Осимхена из заявки команды на сезон Серии А, а также отдать его девятый игровой номер новоиспечённому форварду неаполитанского клуба Ромелу Лукаку.

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в € 100 млн.

В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена: