Ромащенко считает, что с Соболевым могут быстро попрощаться в «Зените»

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко оценил перспективы новичка «Зенита» Александра Соболева в петербургском клубе.

«Не думаю, что Семак будет персонально заниматься Соболевым, потому что он пришёл в команду‑чемпион. В команду, которая завоевывает титулы, где всё давно выстроено. Сам игрок должен подстраиваться полностью подо всё. И он это понимает, я не сомневаюсь в этом.

Если он не будет выполнять требования этого штаба, то с ним быстро попрощаются. Сумасшедшая конкуренция и другие правила. Ему нужно начинать с нуля, это 100 процентов. Мотивация, думаю, у него зашкаливает», — сказал Ромащенко в эфире «Матч Премьер».

Напомним, 27-летний Соболев официально перешёл из московского «Спартака» в «Зенит» 30 августа. Данный трансфер был негативно воспринят значительной частью болельщиков в Санкт-Петербурге.

Самые титулованные футбольные клубы России: