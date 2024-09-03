Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Форвард «Спартака» Угальде не смог вовремя вылететь из Москвы в сборную — источник

Центральный нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде не смог вовремя вылететь в расположение национальной команды Коста-Рики на сентябрьские международные матчи, сообщает Futbolcentroamerica.

По данным источника, футболист должен был велеть из Москвы в воскресенье, однако, из-за закрытия воздушного пространства в столице России, рейс был перенесен. Теперь ожидается, что футболист сможет прилететь в Коста-Рику только во вторник вечером.

Национальная команда Коста-Рики проведёт две встречи в рамках нового розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ — с командами Гваделупы (6 сентября, дома) и Гватемалы (10 сентября, выезд).

В нынешнем сезоне в составе красно-белых Угальде принял участие в восьми матчах во всех турнирах, отметившись пятью голами.

Материалы по теме Маркиньос: Барко и Угальде точно могли бы играть в топовом европейском чемпионате

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире