Форвард «Спартака» Угальде не смог вовремя вылететь из Москвы в сборную — источник

Центральный нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде не смог вовремя вылететь в расположение национальной команды Коста-Рики на сентябрьские международные матчи, сообщает Futbolcentroamerica.
По данным источника, футболист должен был велеть из Москвы в воскресенье, однако, из-за закрытия воздушного пространства в столице России, рейс был перенесен. Теперь ожидается, что футболист сможет прилететь в Коста-Рику только во вторник вечером.
Национальная команда Коста-Рики проведёт две встречи в рамках нового розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ — с командами Гваделупы (6 сентября, дома) и Гватемалы (10 сентября, выезд).
В нынешнем сезоне в составе красно-белых Угальде принял участие в восьми матчах во всех турнирах, отметившись пятью голами.
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