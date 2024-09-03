Российский нападающий нигерийского происхождения Герман Онугха прокомментировал переход в «Копенгаген».

«Я много раз желал и мечтал перейти в «Копенгаген». Это, несомненно, крупнейший клуб в Скандинавии с абсолютно фантастической историей и впечатляющей поддержкой болельщиков. Я стремлюсь выигрывать трофеи в своей карьере и с нетерпением жду возможности играть за лучшую команду, чьей амбицией является победа в чемпионате каждый сезон.

Я сделаю всё, чтобы забивать голы, бороться и усердно работать ради команды, и отдам всё, что у меня есть, чтобы мы могли добиться новых успехов вместе. У меня есть только одна цель — выступать и побеждать в футбольных матчах за «Копенгаген». Это единственное важное для меня сейчас», — приводит слова Онугхи официальный сайт «Копенгагена».

Ранее Онугха выступал за «Вайле».

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