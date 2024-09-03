В «Манчестер Юнайтед» дали исчерпывающий ответ по будущему Эрика тен Хага

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада ответил на вопрос о будущем главного тренера Эрика тен Хага.

«Эрик тен Хаг пользуется полной поддержкой, мы очень тесно сотрудничали в летнее трансферное окно. Мы намерены продолжить работу в постоянном контакте с тренером, чтобы помочь ему добиться наилучших результатов», – приводит слова Беррады журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. За этот период нидерландский специалист выиграл два трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги. В нынешнем сезоне команда Эрика тен Хага набрала три очка по итогам трёх туров и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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