Альварес ответил на вопрос о различиях в работе с Гвардиолой и Симеоне

Новичок «Атлетико» Хулиан Альварес рассказал о своей адаптации в мадридской команде после перехода из «Манчестер Сити».

«Я тренируюсь здесь уже несколько недель, и я постепенно начинаю понимать, чего хочет тренер и что я могу дать команде. Мне помогают с адаптацией. Разница между Гвардиолой и Симеоне? У каждого тренера свои требования, я стараюсь сделать всё возможное», – приводит слова Альвареса AS.

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда из «Манчестер Сити» обошёлся мадридской команде в € 75 млн + € 20 млн. Аргентинец подписал контракт до июля 2030 года.

В текущем сезоне нападающий провёл четыре матча в составе команды Симеоне и не отметился результативными действиями.

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