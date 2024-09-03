Кварацхелия определился со своим будущим в «Наполи»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия намерен продлить контракт с неаполитанской командой.

Как сообщает Il Matino, 23-летний футболист сборной Грузии принял предложение «Наполи» заключить новое соглашение до 2029 года с опцией продления ещё на один год. Отмечается, что согласно условиям нового контракта, Кварацхелия сможет получать до € 5 млн в год с бонусами. Сумма отступных в соглашении не предусмотрена.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме Кварацхелия отреагировал на свой гол в игре с «Болоньей», посвятив его новорождённому сыну

Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»: