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Актюркоглу, которым интересовался «Спартак», прибыл в Лиссабон для перехода в «Бенфику»

Актюркоглу, которым интересовался «Спартак», прибыл в Лиссабон для перехода в «Бенфику»
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Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу покинет турецкую команду и продолжит карьеру в Португалии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, футболист сборной Турции прибыл в Лиссабон для завершения своего перехода в «Бенфику». Отмечается, что сделка обойдётся португальской стороне в € 12 млн без учёта бонусов.

Ранее сообщалось, что к игроку проявлял интерес московский «Спартак».

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

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