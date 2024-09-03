«Галатасарай» запустил трансляцию с отслеживанием самолёта с Осимхеном на борту

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «Галатасарай».

Пресс-служба турецкого клуба в социальных сетях запустила трансляцию, на которой предложила болельщикам в режиме реального времени проследить за самолётом с игроком на борту, направляющимся в Стамбул.

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» приняло решение исключить нападающего Виктора Осимхена из заявки команды на сезон Серии А, а также отдать его девятый игровой номер новоиспечённому форварду неаполитанского клуба Ромелу Лукаку.

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в € 100 млн.

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