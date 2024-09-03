В «Манчестер Юнайтед» объяснили переход Джейдона Санчо в «Челси»

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт высказался о переходе английского вингера Джейдона Санчо в лондонский «Челси».

«У Санчо нет будущего? Дело не в этом. Мы приняли такое решение, потому что посчитали, что это верный ход и для нас, и для игрока. Джейдон хотел попробовать силы в «Челси», как Скотт Мактоминей хотел попробовать себя в «Наполи», как Аарон Ван-Биссака хотел в «Вест Хэм». Мы не в том положении, чтобы выгонять футболистов из клуба», – приводит слова Эшуорта The Athletic.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний нападающий не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» ни на один из двух матчей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Ранее футболист выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» и дортмундскую «Боруссию».

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