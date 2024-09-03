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«Спартак» может подписать португальского защитника

«Спартак» может подписать португальского защитника
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«Спартак» проявляет интерес к португальскому защитнику «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангашу, сообщает O Jogo.

По данным источника, «Спартак» заинтересован в подписании игрока и уже связался с клубом, который ожидает официального предложения от российского клуба.

Мангаш выступает за «Виторию» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 4 млн.

В нынешнем сезоне Мангаш принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 14 очков.

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