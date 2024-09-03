Роналду – о сборной Португалии на Евро-2024: у людей были слишком высокие ожидания

Нападающий Криштиану Роналду высказался об игре сборной Португалии на чемпионате Европы – 2024.

«На чемпионате Европы ожидания, которые люди возлагали на команду, были слишком высокими, и в итоге они потерялись в ней. На мой взгляд, это не было разочарованием, это было частью роста команды, которой нужно не торопиться. У тренера должно быть время, чтобы заставить команду играть по-своему. На мой взгляд, это было позитивно. Никто не любит проигрывать, но для меня это не было поражением, я думаю, это была победа», — приводит слова Роналду Sapo24.

Сборная Португалии добралась до четвертьфинала Евро-2024, где в серии пенальти проиграла национальной команде Франции.

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