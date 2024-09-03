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Гарри Кейн прокомментировал свои бомбардирские достижения сезона-2023/2024

Гарри Кейн прокомментировал свои бомбардирские достижения сезона-2023/2024
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Центральный нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о полученных наградах лучшему бомбардиру в минувшем сезоне. Напомним, 1 сентября «Бавария» играла с «Фрайбургом», мюнхенцы одержали победу в матче 2-го тура Бундеслиги.

Германия — Бундеслига . 2-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Кейн – 38'     2:0 Мюллер – 78'    

«Очень горжусь тем, что в прошлом сезоне выиграл золотые бутсы Бундеслиги, Лиги чемпионов и Евро-2024, а также награду «Золотая бутса» Европы 2023/24.
Мне вручили трофей Бундеслиги на вчерашней игре, где мы продолжили наше великолепное начало нового сезона, и я очень мотивирован продолжать подталкивать себя и эту команду к успеху! Спасибо всем за поддержку!» — написал Кейн на своей странице в соцсети.

Напомним, Кейн в прошлом сезоне сыграл 32 матча за клуб в Бундеслиге, в которых отметился 36 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего форварда составляет € 100 млн.

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