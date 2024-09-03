Кержаков подал в отставку в отставку с поста главного тренера «Кайрата» — источник

Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков подал в отставку с поста главного тренера клуба, сообщает в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

«Кержаков подал в отставку. „Кайрат“ думает, что делать», — написал журналист.

Кержаков был назначен главным тренером «Кайрата» 29 мая. В июле подопечные российского специалиста провели четыре матча, в которых одержали две победы и дважды сыграли вничью. В августе Александр Кержаков был признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана. После 18 сыгранных туров «Кайрат» лидирует в чемпионате страны с 32 очками. На втором месте идёт «Актобе», у которого 31 очко.

Предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).

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