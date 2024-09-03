Рафинья отреагировал на своё назначение одним из капитанов «Барселоны»

27-летний вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья на пресс-конференции после матча 4-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (7:0) высказался о том, что его назначили одним из капитанов сине-гранатовых.

«Я никогда не мог себе представить, что стану одним из капитанов «Барсы». Я очень взволнован. В раздевалке люди доверяют мне. Это волнует меня и заставляет чувствовать себя более важным. Это придало мне уверенности» — сказал Рафинья в интервью после матча.

Напомним, в текущем сезоне на счету Рафиньи три гола и три ассиста в четырёх матчах за клуб в Ла Лиге. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.