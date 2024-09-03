Романо сообщил о переходе Осимхена в «Галатасарай» и важному соглашению игрока с «Наполи»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен перейдёт в «Галатасарай» на правах аренды, сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Указано, что игрок окончательно согласился на переход. Соглашение рассчитано до июня 2025 года. Также футболист договорился с «Наполи» об уменьшении клаусулы со € 130 до € 75 млн. У итальянского клуба будет опция продления контракта до 2027 года.

«Галатасарай» будет платить € 9 из 10 млн годовой зарплаты игрока. Опции и обязательств по выкупу в сделке нет.

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» приняло решение исключить нападающего Виктора Осимхена из заявки команды на сезон Серии А, а также отдать его девятый игровой номер новоиспечённому форварду неаполитанского клуба Ромелу Лукаку.

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