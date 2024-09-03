Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски трогательно высказался о Томасе Мюллере

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал рекорд Томаса Мюллера по количеству матчей в составе «Баварии».

«Для меня Томас во многом удивительный партнёр по нападению. В первую очередь: он очень многозадачный. Он говорит почти всю игру и даёт подсказы. Но его разговоры никогда не отвлекали его от поиска оптимального свободного пространства для себя. Я видел такое только у него; он полностью отдаётся команде. И хотя он так много говорит, мы всё равно понимали друг друга без слов в решающие моменты; это ещё одна вещь, которую я действительно ценил в Томасе: один взгляд, одно движение, и каждый из нас точно знает, что произойдёт.

Когда я думаю о наших отношениях, на ум приходят два слова: уникальные и честные. Он партнёр по команде, о котором можно только мечтать, радующийся за своих товарищей от всего сердца.

Я до сих пор помню невероятный матч, когда забил пять голов за девять минут против «Вольфсбурга». Когда игра закончилась, я даже не понял, что произошло. Затем Томас подошёл ко мне и сказал: «Ты только что достиг чего-то уникального, люди будут говорить об этом и через 20 лет. Пожалуйста, наслаждайся этим и позволь себе праздновать», а потом подтолкнул меня к болельщикам на южной трибуне.

Говоря о праздновании: он тоже отдаёт все силы и задает тон. Мы вместе отметили один из его дней рождения и тот вечер, безусловно, был одним из моих лучших «мюллеровских моментов».

Я надеюсь, что интеллект и знание Томаса станут опорой его любимого клуба по окончании его карьеры. Потому что я уверен: «Бавария» – это будущее Томаса Мюллера, а Томас Мюллер – это будущее «Баварии», – приводит слова Левандовски официальный сайт немецкого клуба.

Напомним, до перехода в «Барселону» Левандовски длительное время выступал за «Баварию».

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