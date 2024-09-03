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Килиан Мбаппе высказался о своей позиции в атаке «Реала»

Килиан Мбаппе высказался о своей позиции в атаке «Реала»
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Звёздный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своей позиции на поле после победы команды над «Бетисом» со счётом 2:0 в матче Ла Лиги.

«Как я сказал в день моей презентации, я могу играть на всех трёх позициях в нападении, это дискуссия для вас, но это не то, о чём я постоянно думаю. Я думаю о том, чтобы нам становиться лучше с каждым матчем», — приводит слова Мбаппе Marca.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Суперкубок УЕФА. «Реал» Мадрид — «Аталанта». 2:0, Мбаппе

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