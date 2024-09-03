Килиан Мбаппе ответил на вопрос об адаптации в «Реале»

Звёздный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своей адаптации в составе мадридского клуба.

«Конец адаптации? Я должен вам назвать какую-то конкретную дату? Это нормально, когда такой игрок, как я, приходит в команду, то многое меняется, я не сумасшедший. Мы играем каждые три дня, поэтому не можем слишком много тренироваться. Однако как футболист, я точно могу выполнять свою работу гораздо лучше, чем в матче с „Бетисом», — приводит слова Мбаппе Marca.

Напомним, в недавнем матче с «Бетисом» Мбаппе отметился дублем. Сначала он забил с игры, затем реализовал пенальти. На его счету уже три гола в пяти матчах за «Реал».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Суперкубок УЕФА. «Реал» Мадрид — «Аталанта». 2:0, Мбаппе