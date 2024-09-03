Килиан Мбаппе рассказал, кто будет штатным пенальтистом в «Реале»

Звёздный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о том, кто будет штатным пенальтистом в клубе. Напомним, в последнем матче с «Бетисом» Винисиус Жуниор отдал право исполнить пенальти Мбаппе.

«Пенальти? Винисиус первый номер, а я второй. Вообще тренер даёт нам свободу в этом. Мы должны быть умными, видеть, как складывается игра у каждого из нас, и пенальти – это именно то, что мы будем выполнять с Винисиусом вместе», — приводит слова Мбаппе Marca.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу нынешним летом. За этот период французский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Суперкубок УЕФА. «Реал» Мадрид — «Аталанта». 2:0, Мбаппе