Криштиану Роналду высказался о своём участии в ЧМ-2026

Нападающий Криштиану Роналду высказался о том, сможет ли он принять участие в чемпионате мира 2026 года.

«Чувствую себя хорошо. Но я не могу ответить на вопрос про 2026 год. Я живу моментом — сейчас он очень позитивный. Мы попытаемся добиться успеха в Лиге наций. Но 2026 год? До него ещё далеко», — приводит слова Роналду Bolavip.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира одолела сборную Франции в послематчевой серии пенальти. На прошлом чемпионате мира сборная Португалии проиграла сборной Марокко 0:1 и вылетела с четвертьфинальной стадии. Чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции. В 2014 году турнир выиграли немцы.

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