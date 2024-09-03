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Эрик тен Хаг — худший тренер XXI века в «МЮ» по важному статистическому показателю

Эрик тен Хаг — худший тренер XXI века в «МЮ» по важному статистическому показателю
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1 сентября состоялся матч 3-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» разгромно уступил «Ливерпулю» (0:3). Для главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага эта игра стала 118-й официальной во главе английского клуба.

Под руководством 54-летнего нидерландского специалиста «красные дьяволы» одержали 69 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 34 поражения. По процентному соотношению количества поражений к количеству матчей 28,81% от общего числа встреч «МЮ» под руководством тен Хага проиграл. По данному показателю он является вторым худшим тренером в истории клуба, работавшим с командой более 100 матчей, сообщает
Stats Foot.

Худший показатель только у шотландца Томми Дохерти, который тренировал клуб из Манчестера с 1972 по 1977 год. Под его руководством манкунианцы проиграли 51 игру из 159 (32,07%).

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